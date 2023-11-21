Yusufeli HES'te ilk elektrik şebekeye verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini sular altında bıraktı.

İLK ELEKTRİK ŞEBEKEYE VERİLDİ

Su tutma işlemine başlamasıyla birlikte baraj gölünde depolanan su miktarı yükselmeye devam ederken, yıl sonu öncesi elektrik üretmesi planlanan barajda, test çalışmaları tamamlandı ve Yusufeli HES'ten üretilen ilk elektrik şebekeye verildi. Toplam 558 MW mekanik, 548 MW elektrik kurulu gücüne sahip santralin yıllık 1827 GWh üretim yapması planlanıyor.

Konuyla ilgili Elektrik Üretim A.Ş şu açıklamayı yaptı.

"Ülkemizin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli HES'te elektrik üretimi başladı.Yusufeli HES'ten üretilen ilk elektrik şebekeye verildi."

YILLIK EKONOMİYE 4.1 MİLYAR TL KATKI BEKLENİYOR

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor. Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.