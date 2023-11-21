Karabük'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Hanife Y. ile diğer otomobildeki Yusuf D, Emre E. (21), Osman A. (20) ve Sait Mücahit Çetin (21) yaralandı.

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