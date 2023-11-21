Mustafa Katipoğlu, Yeşilyurt İlçe Belediye Başkanlığı için aday adaylığını ilan etti

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Mustafa Katipoğlu'nun belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu alarak şu açıklamayı yaptı.

"Bugün kıymetli Mustafa Katipoğlu ağabeyimizin aday adaylık başvurusu için bir aradayız. Rabbim hem kendisi için hem de ilçemiz için hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Şehrimiz için hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah el birliğiyle depremde büyük yara alan şehrimizin her bir mahallesini imar ve inşaata çalışma nasip etsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Katipoğlu aday adaylığı başvurusu için yaptığı konuşmada 30 yıla dayanan bir yerel yönetim tecrübesi olduğunu belirterek şu şekilde konuştu;

"30 yıla dayanan bir yerel yönetim tecrübemiz var. Bilgimizle, birikimimizle, tecrübemizle çok iyi bir ekip kurmaya başladık ve bu ekiple şehrimizin, ilçemizin genel sorunlarını biliyoruz. Hangi noktalara temas edeceğimizi çok iyi biliyor ve inşallah ilçemizin genel sorunlarına hep birlikte çözüm getireceğiz" dedi.

Katipoğlu, özellikle 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin Malatya'ya büyük zarar verdiğini belirterek, "Dünya'da hiçbir devlet yok ki bu yükün altından kalksın, bunu ancak Türkiye Cumhuriyeti devletimiz başarabilirdi."sözlerine şöyle devam etti;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizdeki milli birlik ve beraberlikle hamd olsun bunun altından kalkıyoruz. Bir yandan şehirlerimiz tekrar imar ve ihya ediliyor, bu noktada yerel yönetimlere de çok iş düşüyor. Dediğim gibi tecrübemizle inşallah iyi bir ekiple en kısa sürede zaman kaybetmeden belediyeyi tanımakla vakit geçirmeden iş ve işlemleri bilerek 31 Mart yerel seçimlerinden AK Partimiz bizleri aday gösterir de 31 Mart'ta vatandaşlarımızın hemşerilerimizin desteğiyle seçilirsek inşallah işimize çok hızlı bir şekilde 31 Mart itibariyle başlayacağız. İlk günümüzde mesaimiz hayırlı olsun ziyaretlerinden önce ilk önceliğimiz işimiz olacak şehrimiz olacak ve ilçemiz olacak. Bizim sevdamız tabii Malatya Yeşilyurt, bu şehirde doğduk, büyüdük ve memleketimiz Malatya. Bu ilçede ikamet ediyoruz. Rabbim inşallah muvaffak eder" dedi.

Katipoğlu, şehri imar ederken gönülleri de kazanmaya odaklanacaklarını şehri yeniden ayağa kaldırırken gönülleri fethetmeyi kalplere girmeyi unutmayacaklarını söyledi. Mustafa Katipoğlu, Yeşilyurt'ta aç ve açıkta kimsenin kalmaması için engellisinden yaşlısına kadar her kesimi kapsayan bir hizmet anlayışı benimseyeceklerini belirtti. Yeşilyurt'un her kesimini kucaklayacak projelerinin olduğunu ifade eden Katipoğlu, fiziki yatırımların yanı sıra gönül projelerine de önem vereceklerini belirtti. Yeşilyurt'u inşallah birlik ve beraberlik içerisinde ortak akılla ve istişare ile yöneteceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla Türkiye Yüzyılına yakışır hizmet ve eserlerle ilçemize hizmet etmeyi Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile ekibimizle beraber şiar edineceğiz.

Yeşilyurtumuz için çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun.