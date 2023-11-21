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Kars'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 21:54, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 21:55
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Kars'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Şahindere Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Turan T'den (68) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada Turan T, evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turan T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Turan T'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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