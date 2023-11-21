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AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık

"Toplamda 169 arama kurtarma personelimizle çalışmalarımızı artırdık. Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık"- "Şu anda sudaki görüş mesafesi 25 santimetre kadar düşük. Yarın biraz daha netleşeceğini düşünüyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 21:55, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 21:58
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AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı geminin kayıp 11 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarının 169 personelle sürdüğünü bildirdi.

Memiş, Karadeniz Ereğli sahilinde gazetecilere, 19 Kasım Pazar günü saat 10.30 sıralarında batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin kayıp personelini arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bugün hava şartlarının pazar gününe oranla daha iyi olduğunu, yağışın kesildiğini, denizdeki aşırı dalgalanmanın durulduğunu belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Toplamda 169 arama kurtarma personelimizle çalışmalarımızı artırdık. Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Dalgıçlarımız sürekli o bölgede yoğunlaştı. İnşallah ilerleyen saatlerde daha farklı bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Arama tarama faaliyetleri neticesinde gündüz paylaştığımız verilerden farklı bir bilgi henüz yok. Bununla birlikte yoğunlaştığımız bölge var, orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "Ön tespitlere göre 247 iş yerinde zarar var"

AFAD Başkanı Memiş, yoğun yağış nedeniyle sel ve su baskınlarının meydana geldiğini, ilçede 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirerek, ön tespitlere göre 247 iş yerinde de zarar olduğunu, buralarda temizlik çalışması yürüttüklerini kaydetti.

Memiş, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının talimatıyla Ereğli için "genel hayata etkililik" kararıyla ilgili işlem tesis edeceklerini, bunun çalışmasını yürüttüklerini anlattı.

Havanın kararmasına rağmen kayıp gemi personelini arama çalışmalarının sabaha kadar yüzey araması ve sahilden tarama şeklinde devam edeceğini aktaran Memiş, "Tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp mürettebatımızın yakınları da Ereğli'deler. Onlarla da sürekli görüşüyoruz, yapılan çalışmalar konusunda bilgilendiriyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Batık gemide dalgıçların bir tespiti söz konusu oldu mu, geminin yaşam alanlarına girilmesi mümkün oldu mu?" sorusuna Memiş, "Şu anda sudaki görüş mesafesi 25 santimetre kadar düşük. Yarın biraz daha netleşeceğini düşünüyoruz. Arkadaşların çalışmaları devam ediyor. Yarın biraz daha bu konuda sizi bilgilendireceğimizi düşünüyoruz. Birtakım tespitleri var arkadaşlarımızın ama biraz daha netleştikten sonra sizlerle paylaşmamızın daha uygun olacağını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da şu an itibarıyla 27 trafo merkezi ile 9 köy yerleşiminde elektrik olmadığını söyledi.

Ekiplerin sahada çalıştığını, sabah saatlerine kadar bu yerleşim yerlerine elektrik vermiş olacaklarını dile getiren Bektaşoğlu, "Ereğli merkezde su baskını olduğu için su boşaltılıyor, büyük oranda tamamlandı. Sudan arındırıldığında, tehlike oluşturmadığında o iş yerlerine de elektrik verilecek." diye konuştu.

Bektaşoğlu, kayıp gemi personelini arama çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

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