22 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında; F Grubu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol, Slovakya'nın MBK Ruzemberok, E Grubu'nda Beşiktaş, Belçika'nın Kangoeroes Mechelen, C Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Fransa'nın Union Feminine Angers takımını ağırlayacak. Emlak Konut ise Fransa'nın Roche Vandee Basket ekibine konuk olacak.

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 6. haftasında; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Romanya'nın ACS Sepsi SIC, B Grubu'nda ÇBK Mersin ise Macaristan'ın Serco UNI Györ takımını konuk edecek.

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin çabalarıyla Gazze'ye yönelik çalışmalar için kurulan temas grubundaki bakanlarla görüşmelerde bulunacak.

4- TÜİK, kasım ayı tüketici güven endeksi ile bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergi Açılış Töreni'ne katılacak.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

- Genel Kurulda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınlarıyla bir araya gelecek.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak, Konya Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

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