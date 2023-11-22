Şırnak'taki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Nevzat Ç. ve Eyüp A.'nın cenazeleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nevzat Ç. (42) ile Irak uyruklu Eyüp A. (47) müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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