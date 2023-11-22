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Milli Takım, EURO 2024 eleme grubunu lider tamamladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki son maçında Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 07:20, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 07:25
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Milli Takım, EURO 2024 eleme grubunu lider tamamladı

A Milli Takım, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılmayı başardı.

EURO 2024'e katılma hakkını Galler maçından önce elde eden Türkiye, D Grubu'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puanla zirvede yer aldı.

Son maçında konuk ettiği Ermenistan'ı 1-0 yenen Hırvatistan ise 16 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve Türkiye'nin ardından grup ikincisi olarak EURO 2024'e katılma hakkını kazandı.

Milli takım, Galler deplasmanında 7. dakikada Neco Williams'ın attığı golle geriye düştü. Ay-yıldızlı ekibe beraberliği ve grup liderliğini getiren golü, 70. dakikada Yusuf Yazıcı penaltıdan attı.

- Milliler EURO 2024 kura çekiminde 2. torbada

D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan girme hakkını kazandı.

Grubu ikinci sırada bitiren Hırvatistan ise kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'ün gruplarının belli olacağı kura çekimi, 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da yapılacak.

- Maç sonunda gerginlik

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Yedek kulübelerinin de dahil olduğu gerginlik, bir süre devam etti.

- Maç sonunda büyük sevinç

Yaşanan gerginliğin sona ermesinin ardından milli futbolcular, Türk taraftarların olduğu tribüne gitti.

Ay-yıldızlı oyuncular, taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdi ve EURO 2024'e lider olarak katılmayı birlikte kutladı.

- Uğurcan Çakır sakatlandı

A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi ve kaptanlarından Uğurcan Çakır, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Galler'in kullandığı kornerde Ben Davies'in faul yaptığı Uğurcan, sakatlandı. Tedavisinin ardından bir süre daha oyuna devam eden tecrübeli kaleci, 33. dakikada yerini Altay Bayındır'a bıraktı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, aynı dakikada bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Abdülkadir Ömür kenara gelirken, Yusuf Yazıcı oyuna dahil oldu.

- Montella'dan hamleler

Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Montella, Galler maçının ikinci yarısına oyuncu değişikliğiyle başladı.

Sol bekte görev yapan Cenk Özkacar'ı oyundan çıkaran İtalyan teknik adam, Zeki Çelik'i oyuna sürdü. Zeki sağ beke geçerken Ferdi, Cenk'ten boşalan sol bekte görev yaptı.

Montella, 59. dakikada dördüncü değişikliğine gitti. Barış Alper Yılmaz kenara gelirken, Almanya ile oynanan hazırlık maçında A Milli Takım'daki ilk golünü atan 18 yaşındaki oyuncu Kenan Yıldız oyuna dahil oldu.

İtalyan teknik adam, son değişikliğini ise 78. dakikada yaptı, Yusuf Sarı çıktı, Kaan Ayhan oyuna girdi.

- Vincenzo Montella ile galibiyet serisi sona erdi

Türkiye'nin İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

A Milli Takım, Montella yönetiminde ilk kez bir maçını kazanamadı. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Milli takım, Montellla yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı üçüncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

- Galler ile 2. beraberlik

A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynadığı 9. maçta 2. beraberliğini aldı.

Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Biri Avrupa Şampiyonası, dördü Dünya Kupası Elemeleri, 4'ü Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere oynanan 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 13 gol gördü.

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