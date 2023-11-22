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İsrail ile Hamas esir takası ve geçici ateşkeste anlaştı

İsrail hükümeti, Gazze'deki Hamas hareketiyle esir takası anlaşmasını ve 4 günlük geçici ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Filistin direniş hareketi Hamas da yaptığı açıklamada, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında 4 günlük geçici ateşkes ilan edileceğini ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 07:35, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 07:31
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İsrail ile Hamas esir takası ve geçici ateşkeste anlaştı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, esir takası anlaşmasını ele almak üzere Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan hükümet kabinesinin onayladığı karar duyuruldu.

Hükümetin bu gece Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını onayladığı belirtilen açıklamada, "Buna göre, kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 günlük sürede serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "her 10 esirin serbest bırakılmasının, çatışmalara ek bir gün daha ara verilmesini sağlayacağı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail hükümeti ve ordusunun, "tüm esirlerin geri getirilmesi, Hamas'ın tasfiyesinin tamamlanması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'e yeni bir tehdit gelmemesini sağlamak için savaşı sürdüreceği" vurgulandı.

İsrail hükümetinin açıklamasında, bırakılacak İsrailli esirlere karşı kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağına ve Gazze'ye insani yardımların girişine dair bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas: Esir takası anlaşması kapsamında 50 İsrailliye karşılık 150 Filistinli serbest kalacak

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Katar ve Mısır'ın ara buluculuğundaki uzun müzakere süreci sonunda İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtildi.

Anlaşmaya göre, ateşkesin 4 gün süreceği ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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