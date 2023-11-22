Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bakan Bayraktar: Cezayir ile LNG ithalatı anlaşması3 yıl daha uzatıldı
Bakan Bayraktar: Cezayir ile LNG ithalatı anlaşması3 yıl daha uzatıldı
Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrası evlilik kredisi ile Aile ve Gençlik Fonu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Evlilik kredisi ilk önce pilot bölgede başlayacak daha sonra tüm Türkiye'de yaygınlaşacak" dedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 08:03, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 08:42
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacağını, ardından tüm Türkiye'ye yayılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek" dedi.

İLK EV ALANA KREDİ

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimin zorlaştırıldığını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

BETÜL USTA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber