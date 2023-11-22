Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı sonrası evlilik kredisi ile Aile ve Gençlik Fonu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Evlilik kredisi ilk önce pilot bölgede başlayacak daha sonra tüm Türkiye'de yaygınlaşacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacağını, ardından tüm Türkiye'ye yayılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Yılmaz, "Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı
geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride
fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak
ama aşama aşama gidecek" dedi.
İLK EV ALANA KREDİ
İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimin zorlaştırıldığını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."
BETÜL USTA