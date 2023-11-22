Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacağını, ardından tüm Türkiye'ye yayılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek" dedi.



İLK EV ALANA KREDİ

İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimin zorlaştırıldığını hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

BETÜL USTA