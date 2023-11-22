Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık

İTO Perakende Meslek Komitesi, pazar günü marketlerin kapanması konusunu düzenlediği çalıştay ile ele aldı. Çalıştaya katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması halinde devlet kurumlarının böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirtti.

Ekonomi'den Yener Karadeniz'in haberine göre; İstanbul'daki tüm marketlerin üye olduğu ve 25 bine yakın üye sayısı ile İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) en büyük ikinci meslek komitesi olan Perakende Meslek Komitesi, bir çalıştay düzenleyerek sektörün sorunlarını masaya yatırdı. Çalıştayın en önemli gündem maddesi ise sektörün yıllardır üzerinde durduğu 'pazar günleri bütün marketlerin kapatılması' konusu oldu.

Divan başkanlığını İTO Perakende Meslek Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun'un yaptığı çalıştaya İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe ile İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı. Perakende Meslek Komitesi'ne kayıtlı tüm üyelerin davet edildiği çalıştayda marketlerin pazar günü kapatılmasının artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekildi.

Çalıştayda "Sosyal denge ve bireysel özgürlükler için zincir marketlerin pazar günleri kapanması gerekiyor. Bu aynı zamanda sektörün önemli beklentilerinden biri. Çünkü küçük esnaf da nefes almalı. Aksi halde yaşama şansları kalmayacak" denildi. Bugün Türkiye'de toplamda 150 bine yakın bakkal esnafı bulunurken 46 bini aşkın discount ve ulusal zincirler ve 5 bin 500 civarında da yerel zincir faaliyet gösteriyor. Son 10 yılda kapanan bakkal sayısının ise 100 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Sisteme 15-20 bin yeni bakkal girebilir



Çalıştayda ayrıca pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul'daki ekosisteme en az 15- 20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi. Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı.

Bedeli yüzde 8-12 arası ciro kaybı



Çalıştayda ayrıca Tekel ürünlerinin marketler yerine sadece bakkal ve küçük işletmelerde satılması konusu da gündeme geldi. Pazar günü kapanma gerçekleşir ve buna ek olarak tekel ürünleri de zincir marketlerde satılmazsa marketlerin cirolarında yüzde 8 ila 12 düşüş yaşanacağı belirtilen çalıştayda, zincir marketlerin ciroları düşürüyor olsa da küçük esnafın yaşaması için bu rakamın gözden çıkarılması gereken bir bedel olduğu noktasında görüş birliğine varıldı. Çalıştayın sonunda marketlerin pazar günü kapanması konusu katılımcıların oylarına sunuldu. Çalıştaya katılan tüm üyeler marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı ve bu konuda görüş birliği sağlandı. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri de sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması halinde devlet kurumlarının da böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirttiler.

25 Dark Store mağazasından vazgeçti



Çalıştaya Trendyol yetkilileri de katılarak görüş alışverişinde bulundu. Trendyol marketlere yönelik olarak Trendyol Go uygulaması ile yerel marketlerden aldığı ürünleri müşterilerine ulaştırıyordu. Ancak son zamanlarda açtığı Dark Store'lar ile kendi mağazalarını kurarak yerel zincirlere rakip olmaya başlamıştı. İTO Perakende Komitesi'nin Trendyol yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda Dark Store'ların açılmaması noktasında da anlaşma sağlandığı öğrenildi. Trendyol Go Genel Müdürü çalıştayda yaptığı konuşmada açmayı planladıkları 25 tane Dark Store'dan vazgeçtiklerini açıkladı. Öte yandan katılan üyelerin çoğunluğu yemek çekleri firmalarının kanunun belirlediği yüzde 6 dışında yüzde 2 alınmasının ve alacakları paranın bloke edilip başka yerden alışverişe zorlanmasının kanun dışı olduğunu belirterek İl Ticaret Müdürlüğü'nü bu konuyla ilgili göreve davet ettiler.