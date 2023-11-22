CHP'de değişim büyükşehirlerde de yaşanacak

Kurultay sonrası hız kesmeden yerel seçim çalışmalarına başlayan, İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanları ile yola devam edileceğini açıklayan Özgür Özel Genel Başkanlığındaki yeni CHP yönetimi, Belediye Başkan adaylıklarında da ciddi bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Kulislerde CHP'nin elinde bulunan Büyükşehirler başta olmak üzere, büyükşehir ilçelerinin de büyük kısmının değişeceği konuşuluyor.

Sadece Oy oranını artıran ve başarılı bulunan Belediye Başkanları ile yola devam edilecek.

Değişim Beklenen Büyükşehir Belediyeleri

Adana Büyükşehir için, mevcut Başkan Zeydan Karalar'ın yerine Soner Çetin,

İzmir Büyükşehir için, mevcut Başkan Tunç Soyer'in yerine Utku Gümrükçü yada Buğra Gökçe

Hatay Büyükşehir için, mevcut Başkan Lütfü Savaş'ın yerine Cihat Açıkalın

Antalya Büyükşehir için, mevcut Başkan Muhittin Böcek'in yerine Ümit Uysal

Kulislerde Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Eskişehir'in ise belirsizliğini koruduğu, yapılacak kamuoyu araştırmaları ve çalışmalar neticesinde karar verileceği belirtiliyor.