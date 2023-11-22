Valilikten TCDD depo yangınına inceleme

Erzurum Valiliği tarafından yangın ile ilgili yapılan açıklamada "Öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait atölye ve depoların bulunduğu bölgede çıkan yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Erzurum Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.