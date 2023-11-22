Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Adalet Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Bakan Bayraktar: Cezayir ile LNG ithalatı anlaşması3 yıl daha uzatıldı
Bakan Bayraktar: Cezayir ile LNG ithalatı anlaşması3 yıl daha uzatıldı
Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,1 yükselişle 8.054,80 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 10:04, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 10:02
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,17 puan artışla ve yüzde 0,1 değer kazanarak 8.054,80 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,7 ile tekstil, tek kaybettiren bankacılık oldu.

Dün, alış ağırlık seyrini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 yükselişle 7.946,37 puandan tamamladı.

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.320 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.910 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber