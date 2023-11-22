YouTube, reklam engelleyici kullananların görüntü kalitesini düşürecek

YouTube'un reklam engelleyici uzantıları kullanan kullanıcıları caydırmak için yeni bir yola başvurduğu belirtildi.

Bussines Insider'ın haberine göre, YouTube artık platform üzerinde reklam engelleyici kullanan izleyicilerin görüntü kalitelerini düşürecek.

YouTube yaptığı açıklamada, "Reklamlar, içerik oluşturucularımız için işlerini yürütmelerine ve büyütmelerine yardımcı olan hayati bir yaşam çizgisidir.

Bu nedenle reklam engelleyicilerin kullanımı YouTube'un Hizmet Şartları'nı ihlal etmektedir.

Bir süredir kullanıcılara YouTube'da reklamlara izin vermeleri ya da reklamsız bir deneyim için YouTube Premium'u denemeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM ENGELLEYİCİ KULLANANLAR ERİŞİMDE GECİKME YAŞIYOR

Dün Reddit'te bir kullanıcı Mozilla Firefox ve Microsoft Edge üzerinden YouTube'un internet sitesine erişimde gecikme yaşandığı duyurulmuştu.

YouTube, reklam engelleyicilerin yüklü olduğu kişilerin bir videoyu izlemeden önce birkaç saniyelik bir gecikme yaşadığına dair haberleri de doğruladı.

YouTube'a göre, platformun reklam engelleyici algılaması belirli tarayıcıları hedeflemiyor ve tüm tarayıcılarda gecikmeler rapor edildiği belirtiliyor.

Ancak hala reklam engelleyicileri olan kullanıcılar standartların altında bir izleme deneyimi yaşamaya devam edeceği kaydedildi.