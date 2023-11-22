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Yediemin otoparklarında hacizli araç sahiplerine iadeler başlıyor

Yediemin otoparklarındaki atıl duran 1,5 milyon hacizli aracın ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan düzenlemede yarın yeni aşamaya geçilecek. Banka ve şahıs alacakları nedeniyle araçlarına haciz gelen vatandaşlar yarından itibaren 10 gün içinde araçlarını geri alabilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 11:27, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 11:39
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Yediemin otoparklarında hacizli araç sahiplerine iadeler başlıyor

Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Başkanı Rasim Uluç, AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de yediemin bünyesindeki otoparklarda yaklaşık 1,5 milyon aracın bulunduğunu belirten Uluç, bunlar yoluyla ekonomiye "25 milyar doları" bulacak katkı sağlanabileceğini söyledi.

Uluç, bu sayede sektörün de canlanacağını ifade ederek, "Araçların satılması halinde borçlu borcundan, alacaklı da alacağından kurtulmuş olacak. Devletimiz de Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) kavuşmuş olacak. Söz konusu MTV tutarı 3-4 milyar doları buluyor. Biz de yediemin olarak bu araçlara fatura kesiyoruz. Bunun yüzde 20'si KDV olacak, bir kısmı da kurumlar ve gelir vergisi olarak kaydedilecek." dedi.

Türkiye genelinde kasım başı itibarıyla 700 bin aracın satışının başladığı bilgisini veren Uluç, Ankara'daki otoparklarında 1600 araç bulunduğunu bildirdi.

Yarından itibaren 10 gün süreyle sahibine borçlu araç iade süresinin başlayacağını vurgulayan Uluç, şunları kaydetti:

"Banka ve şahıs alacaklarından dolayı yakalamalı ve hacizli araçları bulunan vatandaşlar, yarından itibaren en yakın icra dairesine gidip, talep formlarını, dilekçelerini doldurduktan ve yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını gelip teslim alabilirler. Başka hiçbir ücret ödemeden araçlarına kavuşabilirler. 'Aracımı aldım, borcundan kurtuldum.' diye bir durum söz konusu değil. Borç kapatılmamışsa haciz durumu devam ediyor. Çoğu ticari araç. Devlet, ilgili kişiye 'Aracını kullan, borcunu öde.' diyor. Sahipleri tarafından alınmayan araçlar için 5 Aralık'ta rehin hakkı sahibi (alacaklı) kişi ve kuruluşlara iade süreci başlayacak. Alacaklısı tarafından da alınmayan araçlar açısından elektronik satış (e-ihale) sürecine geçilecek."

- Gümrükteki araçlar ve vergi dairelerinin araçları için süreç

Uluç, ilk 10 günlük süreçte gümrükte hacizli araçların satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığının Tasiş elektronik ortamında satışı var. Araçlar buradan alınıp Tasiş tarafından satılmaktadır. Bize bu şekilde gelen araçlar yüzde 1-2 civarında. Biz de bu araçları 10 günlük süre sonunda gümrüğe teslim ettik." dedi.

İkinci 10 günlük süreçte ise vergi dairelerinin kamu alacağına istinaden arabaları bulunduğunu belirten Uluç, burada da yüzde 10-15 gibi araç olduğunu ve ihale süresinin dolacağını bildirdi.

Rasim Uluç, bazı art niyetli araç sahiplerinin aracın ihalede kendilerinde kalması için araçların bazı parçalarını söktüğünü, dolayısıyla aracın kendilerine nasıl teslim edildiyse satışını da o şekilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

- İhale bilgileri

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yediemin otoparklarındaki atıl duran 1,5 milyon hacizli aracın ekonomiye kazandırılması ve yüksek ikinci el araç fiyatlarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Kasım'da başlatılan satışlar devam ediyor.

İhalelere katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirtilen teminatı yatırmak gerekiyor. İhaleye katılmak istemeyenler ise yatırdığı teminatı geri çekebiliyor. Satışın gerçekleştiği durumda ise kanunun belirtildiği şekilde ödeme yapılarak araçlar devralınabiliyor.

5 milyon liralık aracın ortalama satış fiyatı 1-1,5 milyon lira olarak belirleniyor. Bu rakam belirlenirken aracın bekleme süresi, kayıpları dahil çeşitli detaylar hesaplanarak ihaleye çıkılıyor.

Aracı satın alan kişi sadece satın alma bedelini öderken otopark ücretleri ve cezaların hiçbiri alıcıyı bağlamıyor. Araçta çıkacak eksikliklerin hepsi aldıktan sonra alıcı tarafından karşılanıyor.

İhale usulüyle yapılacak satışlarda aynı araca birden fazla kişinin başvurması halinde ihale gereği en yüksek fiyatı teklif eden kullanıcı aracın yeni sahibi oluyor.

- Elde kalan araçlar ya MKE ya da Kızılay'a devredilecek

Elde kalan araçların e-ihale yoluyla satılamaması durumunda kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'ye (MKE) devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek hak sahiplerine ödenecek.

Belirtilen mallar, MKE AŞ'ye de devredilmezse çürüyerek ülke ekonomisi ve çevreye zarar vermemesi amacıyla Kızılaya bedelsiz olarak geçirilecek.

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