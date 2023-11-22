Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler

Muğla Tarım İl Müdürü Saylak , Vali Osman Kaymak, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Bolu İl Sağlık Müdürü, belediye başkan aday adaylığı için görevlerinden istifa etti.

Karapınar ilçe milli eğitim müdürü belediye başkanlığı için aday adayı başvurusunu yaptı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden istifa eden Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol aday oldu



Bolu Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olacağını duyuran İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol görevinden istifa etti.

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, aday adaylığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bolu halkına hizmet etme arzusunu dile getiren Demirkol, 21 Kasım 2023 Salı günü saat 14.00'te resmi başvurusunu yapacağını açıkladı.

Vali Kaymak adaylık için istifa etti

Eski Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Muğla Tarım İl Müdürü Saylak istifa etti

2019 yılından bu yana Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görev yapan Barış Saylak, Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday adaylığı için istifası öncesi görev yaptığı 4 yıllık sürecin hesabını vererek gözyaşları içinde veda etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanı, CHP'den aday adayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Uzman olarak görev yapan Dr. Metin Özaslan CHP'nin Mamak Belediye Başkanlığı aday adaylığı için görevinden istifa etti.