İstanbul'da çifte cinayet

Ekipler yaptıkları incelemede üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dayıoğlu'nu sokakta yakalayan Kaya, genç kızı da aynı silahla öldürdükten sonra intihar etti.

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