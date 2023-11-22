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Ogün Samast ile ilgili davada yeni gelişme

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın duruşmasına katılmaması halinde zorla getirileceğini veya hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılabileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 12:10, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 12:10
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Ogün Samast ile ilgili davada yeni gelişme

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptının detaylarına ulaşıldı.

Buna göre mahkeme, cezaevinden tahliye edilen Samast'ın adresinin bildirilmesine karar verdi. İstanbul'da ikamet etmesi halinde iddianamenin bir örneği ile duruşma günü ve saatinin Samast'a bildirilmesine hükmeden mahkeme, duruşmaya gelmemesi halinde zorla getirileceği veya hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılabileceği yönünde tebligat yapılmasını karara bağladı.

Mahkeme, şehir dışında ikamet etmesi durumunda da Samast'ın bulunduğu yerin Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılarak, tebliğe rağmen gelmemesi durumunda zorla getirilip SEGBİS'le savunmasının alınmasına hükmetti.

Samast'ın, üzerine atılı suçu birlikte işlediği iddia edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu değerlendiren mahkeme, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak bu dosyanın birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceğini sordu.

Mahkeme, Samast 18 yaşından büyük olduğundan duruşmaların açık yapılmasına hükmederken, İstanbul Barosuna yazı yazılıp Samast için avukat görevlendirilmesi de istendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan müşteki olarak yer alırken, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin suç duyurusunda bulunduğu kaydediliyor.

Yasin Hayal'in "suç örgütü yöneticisi olmak", Erhan Tuncel ve Ogün Samast'ın ise "suç örgütü üyesi olmak" suçundan ceza aldıkları ifade edilen iddianamede, Samast'ın 5 Aralık 2014'te savcılıkta verdiği ifadeye de yer verilerek, şunları kaydettiği aktarıldı:

"Mektupta yazdığım gibi Yasin önce beni Erhan Tuncel'in evine götürdü. Ben evde bilgisayarda oyun oynuyordum. O sırada benim bulunduğum yerin 3 metre arkasında mutfak bölümü vardı, mutfağın kapısı açıktı. Erhan'la Yasin konuşuyordu. Ben de kulak misafiri oldum. Erhan'ın 'Ramazan Akyürek ve Fuat müdür' diye konuştuğunu duyunca döndüm dinledim. Yasin dedi ki, 'O zaman sırtımız sağlam.' dedi. Evden çıkınca Yasin'e sordum. Yasin dedi ki, 'Ben Ramazan Akyürek'i tanıyorum. İsmen de tanıyorum Trabzon'da müdürlük yaptı biliyorum ama Fuat müdür kim?' dedim. Yasin de bana, 'Erhan'ın tanıdıkları, biz bu işi öteki çocuğa yaptıracaktık. Çocuk vazgeçti, Erhan onlardan referans almış Ramazan müdür hatta 'İstanbul emniyet amiri bile biliyor ama arkanızda hepsi, düşün, büyük kahraman olacaksın, cayarsan fena olur yakarım seni' dedi. Ben de önce dediğim gibi tekrar 'peki' dedim. Ben Yasin'e 'Olay nasıl olacak?' dedim Yasin de bana 'Direkt olarak vuracaksın, bu şekilde imzanız olacak.' Ayrıca bana bayrak verdi otobüsten Trabzon'a dönerken 'Samsun'dan seni alacaklar, eğer burada alınırsan Ramazan müdür açığa çıkar.' dedi."

FETÖ'nün devletin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik nihai hedefleri doğrultusunda askeriye, mülkiye, emniyet, yargı ve diğer stratejik öneme sahip diğer kamu kurumlarını ele geçirmek için kendilerine engel olacaklarını düşündüğü bürokrat ve personeli sistem dışına çıkardığı anlatılan iddianamede, terör örgütünün üyelerini bu makamlara getirdiği ifade ediliyor.

İddianamede, örgütün, devletin kurumlarını ele geçirmek için izlediği stratejiler anlatılarak, Dink cinayeti sonrası öncelikli olarak örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkanlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı vurgulanıyor.

Ogün Samast hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği ifade edilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu, bu irtibatla şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatılıyor.

Ogün Samast'ın "suça sürüklenen çocuk" olarak yer aldığı iddianamede, Samast'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.﻿

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