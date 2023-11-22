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Erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artış

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde rezervasyonların 2024 için iyi başladığını belirterek, "İlk rezervasyonlar İngiliz pazarından, sonrası Almanya'dan geliyor. Erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artıda gözüküyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 12:22, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 12:24
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Erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artış

Kavaloğlu, turizmde sürdürülebilirliğin tüm dünyanın ana konusu olduğunu belirterek, Türkiye'ye yakın coğrafyada dört saatlik uçuş mesafesinde 800 milyon insan yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin sürdürülebilir turizm için Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile anlaşma yapan ilk ülke olduğuna değinen Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği bizim için çok ciddi bir problem. Bunun ciddi risk teşkil ettiğini biliyoruz ve bunun farkındalığını yaratmak istiyoruz. Turizmciler ve otelciler olarak bunun farkındayız. Sürdürülebilir turizm sertifika programı var. Bu sertifika programının birinci etabına tüm otellerimiz dahil oldu. İkinci ve üçüncü etaptaki çalışmalar devam ediyor. Birçok otel üç etabı da tamamladı. Tamamen bu sertifikanın sahibi oldu. Bu konunun önemini anlayan binlerce otelimiz ciddi çalışma yaparak sertifika aldı."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının da bunu pazarlamada etkin olarak kullandığını vurgulayan Kavaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının sürdürülebilir turizm konusunda ciddi vizyon ortaya koyduğunu aktardı.

"Polonya, dördüncü kaynak pazarımız oldu"

Turizmcilerin de bu vizyonun takipçisi olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Yakın gelecekte 100 milyon misafir, 100 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bu seneki 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefine hemen hemen ulaştık. Antalya bu anlamda 15 milyonun üzerinde turist ağırlayarak, turizmde rekor yılı 2019'un üzerine çıktı" diye konuştu.

Kavaloğlu, Rusya ve Almanya'nın kaynak ana pazar olduğunu hatırlatarak, İngiltere'den gelen turist sayısının ilk defa geçen sene 1 milyonun üzerine çıktığını söyledi.

Bu sene İngiliz turist sayısının 1,5 milyonu geçeceğine dikkati çeken Kavaloğlu, "Polonya pazarı 1 milyon turistin üzerine çıkarak, çok ciddi pazar kaynağı haline geldi. Polonya, dördüncü kaynak pazarımız oldu. Ukrayna pazarında savaş durumunun devam etmesinden dolayı ciddi pazar kaybımız var" ifadelerini kullandı.

"Erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artıda gözüküyoruz"

Kavaloğlu, daha iyi bir sezon için çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Pazarlama faaliyetlerinin ilk verilerini aldığımız İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen WTM 2022 (Dünya Seyahat Pazarı) Uluslararası Turizm Fuarı'na gittik. Turizmde Türkiye'nin ve Antalya'nın yılı olacak. Rezervasyonlar 2024 yılı için iyi başladı. İlk rezervasyonlar İngiliz pazarından, sonrası Almanya'dan geliyor. Erken rezervasyonlarda 2023'e göre yüzde 20 artıda gözüküyoruz. Devamlılığını sağlamamız lazım. Yakın coğrafyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Türkiyesiz ve Antalyasız bir dünya turizmi düşünülemez."

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