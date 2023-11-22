Meral Akşener'den öğretmen atamalarına ilişkin çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Meral Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Başöğretmenimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal kahramanı öğretmenlerimizi, yüreğimizdeki acısı dinmeyen, Aybüke öğretmenimizi, Gaziantep'te kaybettiğimiz, Ayşenur öğretmenimizi ve tüm şehit öğretmenlerimizi bir kez daha, saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun.

Bir öğretmen olarak memleketimizin, dört bir yanında çalışan, çalışamayan, atanan, atanamayan, öğrencilerine kavuşan, kavuşamayan tüm öğretmenlerimizin gününü, tebrik ediyor her birine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN ÇAĞRI

Bizi bugünlere getiren yolun, taşlarını döşeyen öğretmenlerimizi; yılın 364 günü, yok sayıp, sadece 24 Kasım'larda, laf olsun diye ananlar; öğretmenlik mesleğinin önemini anlamamakta, hala ısrar ediyor.

2023'te öğretmenlere verilen eğitime hazırlık ödeneği 1400 lira. 2022'de 1325 liraymış. Artış %5,6. Merkez Bankası bile 2023 enflasyonun %65'i aşacağını söylüyor. 1400 lira ile eğitime öğretmenler nasıl hazırlanacak? Bu ödeneği kafi gören artırılmasının aleyhine oy verenlerin hesapla da vicdanla da bağları kalmamış.

Öğretmenlerimizin yaşadığı zorlukları hafifletmek, atama bekleyen öğretmenlerimizin kadro ve mülakat sorunlarını çözebilmek amacıyla Meclis grubumuzun hazırladığı araştırma önergemiz TBMM'ye gelecek. Gelin, elinizi vicdanınıza koyun bu 24 Kasım'da, öğretmenlerimizi sevindirecek, onlara nefes aldıracak, bir adım atın.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E GAZZE TEPKİSİ

Aziz milletim; dünya tam 47 gündür bir soykırımı izliyor. İnsanlığa karşı başlatılan bir savaşı tüm dünya oturmuş, sadece izliyor. Katil Netanyahu'nun katışıksız caniliğinin şımarık sözlerinin psikopatça tavırlarının karşısında hiç kimse, hiçbir şey yapmıyor.

Tüm bu tablonun karşısında Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Genel Komiseri ise, çıkıp, Gazze'ye artık, insani yardım sağlayamadıklarını, insanları artık, koruyamadıklarını söylüyor. Dünyanın, insanlığını kaybetmiş olmasından yakınıyor. Rezalete bakar mısınız?

Hatırlayın, çok değil, birkaç ay önce Kıbrıs'ta bir Türk köyüne sadece köylülerin ulaşımını sağlamak amacıyla yani insani amaçlarla yapılan, bir yolu Birleşmiş Milletler, Barış Gücü askerlerini kullanarak engellemek istemişti. Şu iki yüzlülüğe bakar mısınız?

O nedenle, buradan tüm dünyaya bir kez daha, çağrıda bulunuyorum. Netanyahu, hukuktan muaf değildir. İnsani değerleri, ahlakı ve savaş hukukunu, hiçe sayan başta Cenevre Sözleşmesi olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelere, aykırı davranan bu cani daha fazla cezasız kalamaz.

Kafalarınızı kumdan çıkarın ve Netanyahu terörüne, artık dur deyin.

50+1 TARTIŞMASI

Dün savundukları, itirazlarımızı da her türlü hakaret ve iftirayla reddettikleri 50+1 sistemini bugün değiştirmek istiyorlar. Hem de bizzat Sayın Erdoğan'ın sözcülüğüyle. Biz zaten hesapsız kitapsız, alelacele getirdiğiniz partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin başına, bela olacağını daha 2017 yılında söylemiştik!

Biz, İYİ Parti olarak ittifak sisteminin neden olduğu bu yozlaşmaya karşı çıktığımız için, 2024 yerel seçimleriyle birlikte hür ve müstakil bir siyasetin yolunu açtık. Nitekim geçtiğimiz Ağustos ayında tüm siyasi partilere de bir çağrıda bulunduk. "Gelin, seçimlere ayrı ayrı girelim vatandaşlarımızın, tercihlerini özgürce yansıtacağı, bir rekabet ortamı oluşturalım." dedik.

Madem ki, Sayın Erdoğan da 50+1 şartının dayattığı, ittifak sisteminden bu kadar rahatsız. O zaman, buradan, bizzat kendisine sesleniyorum. Gelin, Ak Parti olarak ittifak sisteminin, ülkemize dayatılmasının siz de bizim gibi önüne geçin. Gelin, Türk demokrasisinin, tıkanan nefesini açmak için siz de, bizim gibi, bir adım atın. Gelin, önümüzdeki seçimlere Ak Parti olarak, siz de İYİ Parti gibi, tek başınıza girme cesaretini gösterin.

Ama Sayın Erdoğan eğer ki, bu açıklamayı yapmaktaki amacın anayasa değişikliğinin, arkasına sığınıp sistem ile birlikte, 2 dönem kuralını değiştirmekse işte o zaman, hiç kusura bakma, çok beklersin.