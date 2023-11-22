AK Parti aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor
AK Parti'de belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusu bugün saat 19.00'da sona eriyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından 26 Kasım'da temayül yoklaması yapılacak. Teşkilatlar illerde en doğru adayı belirlemek için çalışacak. Geçmiş seçimlerin sonuçları ve anketler de aday belirleme sürecinde yol gösterici olacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 12:56, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 13:36
AK Parti'de aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrilecek.
26 Kasım'da çevrim içi yapılacak temayül yoklamasında 150 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak.
Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak.
Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak.
Oy dağılımına göre kampanyalar farklılaşacak
Geçmiş seçimlerde alınan oy oranları da mercek altında. Oyların dağılımına göre bölgelerde farklı kampanyalar yürütülecek. İl başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin de doğru aday için fikri alınacak.