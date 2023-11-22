AK Parti aday adaylığı başvuruları bugün sona eriyor

AK Parti'de aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrilecek.

26 Kasım'da çevrim içi yapılacak temayül yoklamasında 150 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak.

Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak.

Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak.

Oy dağılımına göre kampanyalar farklılaşacak

Geçmiş seçimlerde alınan oy oranları da mercek altında. Oyların dağılımına göre bölgelerde farklı kampanyalar yürütülecek. İl başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin de doğru aday için fikri alınacak.