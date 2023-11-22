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Öğrencilerini stresten uzaklaştırmak için okulda 'koridor konserleri' düzenliyor

Nevşehir Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Hasan Kılınçcı, günün stresini azaltmak için teneffüslerde öğrencileriyle "koridor konserleri" veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 12:48, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 12:48
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Öğrencilerini stresten uzaklaştırmak için okulda 'koridor konserleri' düzenliyor

29 yıllık meslek hayatının son 9 yılında görev yaptığı okulda, kendi geliştirdiği metotlarla öğrencilerinin kısa sürede enstrüman çalmasını sağlayan Kılınçcı, mesai mefhumu gözetmeden ders saatleri dışında da okuldaki müzik atölyesinde isteyen öğrencileriyle çalışıyor.

Hem müziği seven öğrencilerinin öz güvenlerinin artmasını hem de teneffüse çıkanları eğlendirmeyi amaçlayan Kılınçcı, okulu bir yaşam alanına dönüştürerek "koridor konserleri" organize ediyor.

Zilin çalmasının ardından sınıflarından çıkan öğrenci ve öğretmenler müziğin ritmine eşlik ederek keyifli vakit geçiriyor.

Kılınçcı, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendirmek ve öğrencilerin okul aidiyetini güçlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Her öğrencisinin en az bir enstrüman çalmayı bilmesini hedeflediğini kaydeden Kılınçcı, müziğin öğrencilerin hayatına olumlu yansıyacak, kişisel gelişimlerine katkı sunacak bir araç olduğunu ifade etti.

- "Etkinliğe her öğrencimizi aktif olarak katmaya çalışıyoruz"

Öğrencilerinin enstrümanla arkadaş olmalarını sağlayabilmek için çabaladığını dile getiren Kılınçcı, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimin ders yoğunluğu içinde streslerini azaltıp, öz güvenlerini geliştirebilecek ortamları oluşturmaya çalışıyorum. Bir arada organize olabilmek, arkadaşlarıyla bir şeyler üretmek onlara sorumluluk kazandırıyor. Biz bunu koridor konserleriyle değerlendiriyoruz. Diğer öğrenciler de bağlama çalan, ney üfleyen arkadaşlarını görünce kendine hedef koyuyor. Muhakkak her öğrencimizi bu etkinliğe aktif katmaya çalışıyoruz. İzleyici öğrencileri alkışlatarak, nakarata eşlik etmelerini sağlayarak müziğin içine katmaya çalışıyoruz. Müziğin onlarda yarattığı duyguyu yüzlerinde görmek ayrıca güzel. TÜBİTAK projelerimiz oldu. Müziğin derslere katkısı ile alakalı çalışmalar yaptım. Özellikle ney dinlemelerinin derse olan katkısı, sınav stresini gidermedeki etkileri ile alakalı çalışmalar yaptık. Öğrencilerle yaptığımız anketlerde arkadaşları, öğretmen ve aileleriyle ilişkileri ve derslerine olumlu yansıdığını gördük. Elimde sihirli değnek olsa her insanın bir enstrüman çalmasını çok isterim."

- Öğrenciler Kılınçcı'nın desteğini hep yanlarında hissediyor

12. sınıf öğrencisi Ceren Anlayan da Nevşehir Anadolu Lisesi'ne başladığında eline ilk kez bir enstrüman aldığını ve bu yöndeki yeteneğinin ortaya çıkarıldığını belirerek, "Ney üfleyerek sahneye çıkmak benim için kendimi ifade ediş biçimim. Bunun gündelik hayatıma öz güven ve derslerime başarı kattığını gördüm. Dinleyen arkadaşlarımdan da olumlu tepkiler alıyorum. Hasan hocamla tanıştığım gün müziğe başladım. Burada herkese ayrıcalıklı fırsatlar veriliyordu ki ben de bundan faydalanmak istedim." diye konuştu.

Öğrencilerden Aybüke Karakoç da düzenledikleri koridor konserleriyle arkadaşlarının okulu benimsemelerine katkı sağladıklarını kaydetti.

Öğretmeni Kılınçcı'nın desteğiyle müzik alanında kendini geliştirdiğini aktaran Karakoç, "Müzikle kendimi ifade edebiliyorum. Sahne almak beni motive ediyor. Güçlü, cesur biri olduğumu hissettiriyor. Okula geldiğimde Hasan hocam bana bir yol çizdi. Bağlama, gitar, keman çalıyorum, gelecekte bunu değerlendirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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