Spor kulübü başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde Galericiler Sitesi'nde bir ziyaret sonrasında aracına binen Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç, silahlı saldırıya uğradı.

Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Tuncay Gengeç, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu araca 34 merminin isabet ettiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaştığı otomobille kaza yaptığını ve bölgedeki bir motosikleti gasp ederek ormanlık alana kaçtıklarını tespit etti.