Meclisten örnek uygulama: 250 adet sürekli işçi alımı mülakatsız yapılacak

TBMM tüm kurumlara örnek olacak bir uygulama yaptı. Yayımlanan personel alım ilanına göre 250 sürekli işçi alımı yapılacak olup, personel alımı sırasında en çok tartışma yaratan uygulamalardan birisi olan "mülakat" uygulanmayacak.

250 adet sürekli işçi alımı noter huzurunda kura çekimi suretiyle belirlenecek.

Başvurular 22 ila 27 Kasım 2023 tarihlerinde arasında alınacak.

TBMM'nin personel alımını mülakatla yapma imkanı varken takdir hakkının olmadığı mülakatsız personel alım yönteminin tercih edilmesi takdir topladı. Uygulamanın tüm kurumlara örnek olmasını bekliyoruz.

İlan metni için tıklayınız.

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