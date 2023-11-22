Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Van'ın Başkale ilçesinde bir askeri araç devrildi. Kazada biri ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 15:24, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 15:25
Yazdır
Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Van'dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

'Kirpi' adı verilen araçtaki askerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber