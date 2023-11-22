Van'da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Van'dan Hakkari istikametine gitmekte olan askeri konvoyda bulunan bir zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

'Kirpi' adı verilen araçtaki askerden biri ağır olmak üzere toplam 6 asker yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan askerler ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralı askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.