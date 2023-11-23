Anayasa Mahkemesi Kasım ayını 25 dosya görüşerek kapatacak
Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Kasım 2023 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Mahkememim gündeminde toplam 25 dosya var. Bunlardan 14'ü hakkında esastan karar verilecek
3 siyasi parti hakkında karar verilecek
Yeni Yol Partisinin, Uyanış Partisinin, Türkiye Yaşam Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi hakkında karar verilecek.
2918 sayılı Kanunun bir hükmüne 4 farklı mahkemeden itiraz
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...kamunun rahat ve huzurunu bozmayacak şekilde..." ibaresinin sürerek iptaline karar verilmesi talebi değerlendirilecek
Esastan görüşülecek dosyalar çok çeşitli
23/10/2019 tarihli ve (48) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
9/6/2020 tarihli ve (64) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
12/5/2022 tarihli ve 7406 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
27/1/1954 tarihli ve 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu