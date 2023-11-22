CHP Genel Başkanı Özel, eski genel başkanlar Öymen ve Karayalçın'la görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, eski genel başkanlar Öymen ve Karayalçın ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.