5 üniversitenin akademisyenleri İsrail'e tepki için 'sessiz çığlık' yürüyüşü düzenledi

'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Gençlere 150 bin TL evlilik kredisi geliyor
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Elektrikli otomobilde 500 bin TL'lik indirim
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Aile ve Gençlik Fonu kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
AFAD: Geminin yerini tespit ettik ve orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık
Ana sayfaHaberler Yaşam

5 üniversitenin akademisyenleri İsrail'e tepki için 'sessiz çığlık' yürüyüşü düzenledi

Konya'da 5 üniversitenin akademisyenleri İsrail'e tepki için "sessiz çığlık" yürüyüşü düzenledi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 16:19, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 17:23
Yazdır
5 üniversitenin akademisyenleri İsrail'e tepki için 'sessiz çığlık' yürüyüşü düzenledi

Konya'da 5 üniversitede görev yapan akademisyenler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınamak için "sessiz çığlık" yürüyüşü düzenledi.

Konya'da bulunan 5 üniversitenin rektörleri ve akademisyenleri bir araya gelerek İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz çığlık" yürüyüşü düzenlendi. Kılıçaslan Meydanı'nda toplanan akademisyenler, sessiz bir şekilde Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından akademisyenler adına açıklama yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu , "İsrail'in sivil Gazze halkına yönelik şiddet eylemlerine dur demenin akademik sorumluluğu olduğu bilinciyle, Konya'nın 5 üniversitesi olarak düzenlediğimiz bu sessiz çığlık yürüyüşünden haykırıyoruz. İnsan haklarını ayaklar altına alanları, en başta bilim reddeder. Önceki gün Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ihlal edilen Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. İsrail binlerce çocuğu öldürdü, binlercesini yetim bıraktı. Yıllardır abluka altında inleyen Gazze'nin dev mezarlığa dönüşmesini engellemek için daha kaç çocuğun ölmesini bekliyoruz? Sivilleri kasten öldüren, sivil yerleşim yerlerini bombalayan, şehrin altyapı hizmetlerin ibadethanelerini, cami, mescit ve kilise ayırt etmeden, okullarını ve hastanelerini kullanamaz hale getiren insanların en temel ihtiyaçlara erişimini engelleyen İsrail rejimini, işgal rejimine göz yuman insanlık suçlarını görmezden gelen gizli, açık destek olan tüm kurum ve kuruluşları ve dahi bu kötülüğü, insanları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesine seslenen Prof. Dr. Cem Zorlu, "Çocuklar ve insanlık onuru için vicdanlı insanlara acil çağrımızdır. Uluslararası barış ve güvenliğin tesisiyle yükümlü olan Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenlik önünde engel olmayı bırakmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesini İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları için en hızlı şekilde soruşturmaya davet ediyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki üniversiteleri, bilim insanlarını, aydınları, kültür sanat insanlarını kanaat önderlerini, İsrail'in sivil Gazze hakkına yönelik şiddet eylemlerine son vermesi için daha güçlü bir şekilde çağrıda bulunmaya davet ediyoruz. Gazzelilerin en doğal hakkı olan insanca yaşama ve mülkiyet haklarının korunması hususunda verdiği mücadeleye saygı ile destek verdiğimizi ve daima yanlarında olacağımızı beyan ediyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber