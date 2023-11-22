Sultan'ın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Sultan Barut'u öldüren Şener Barut'un yargılandığı davada karar belli oldu.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şener Barut getirildi. Duruşmada, öldürülen Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç ile taraf avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi anne Neriman ve baba Murat Ovaç, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Şikayetçi avukatı da sanığa haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Savunmasında üzgün ve pişman olduğunu söyleyen Şener Barut, cinayeti işlediği bıçağı korkutmak için eline aldığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Şener Barut'a, "Kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulamadan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Duruşma sonrası açıklama yapan Sultan Barut'un annesi, "Kızımın kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu. Bu şahsın içeriden çıkmamasını istiyorum. Ceza benim için çok güzel oldu." dedi.