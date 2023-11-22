Ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 16:45, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 18:18
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'nde ehliyet sınavına giren A.Y'nin (43) üst aramasını yaptı.
Aramada, şüphelinin vücuduna sarılı kamera, modem ve sesli iletişim kurulabilen kopya düzeneği bulunduğu belirlendi.
Ekipler, A.Y'yi gözaltına aldı.