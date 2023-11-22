Balıkesir'de avcı kulübesinde çıkan yangında bir kişi öldü

Ömer Özten'in babası Sezai Özten, oğlunun verdiği saatten sonra geri dönmemesi nedeniyle bir arkadaşıyla onu aramaya çıktı.

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