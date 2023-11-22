Balıkesir'de avcı kulübesinde çıkan yangında bir kişi öldü
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, avlanmak için gittiği bölgedeki avcı kulübesinde uyuyan kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 17:00, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 17:22
İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Ömer Özten (29), ailesine ertesi gün sabah döneceğini söyleyerek avlanmak amacıyla Bostanlık mevkiine gitti.
Ömer Özten'in babası Sezai Özten, oğlunun verdiği saatten sonra geri dönmemesi nedeniyle bir arkadaşıyla onu aramaya çıktı.
Baba Özten, Bostanlık mevkiinde yanan kulübede, oğlunun cansız bedenini buldu.
Oğul Özten'in, gece saatlerinde piknik tüpünü yakarak uyuduğu, sıza gazın patlamaya ve yangına yol açtığı tespit edildi.
Özten'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.