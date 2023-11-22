Bakan Bolat Helal Akreditasyon Kurumunu ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) yurt içinde ve dışında toplam 54 akreditasyon kararı aldığını belirterek, helal belgeli ürün ve hizmet pazarının finans dışında 2 trilyon doları aştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bolat, ziyaretinde kurumun bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler, geleceğe yönelik planlamaları, helal akreditasyon hizmetleriyle uluslararası ölçekte bir karşılıklı tanınırlık mekanizmasının kurulmasına yönelik son dönem çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, helal belgelendirme ve bu belgelerin akreditasyonunun gıdadan kozmetiğe, turizmden finansa hem mal hem de hizmet alanında giderek daha kritik hale geldiğini ifade etti.

Bolat, Kurumun 57 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülke başta olmak üzere tüm dünyada küresel helal belgelendirmede güvenin sağlanması ve İslam aleminde güvene dayalı bir helal belgelendirme mekanizmasının tesis edilmesinde aktif çalıştığını, yurt içi ve dışında toplam 54 akreditasyon kararı aldığını aktardı.

Bu kararla 1200'ü aşkın üretim tesisinin akreditasyon güvencesi altına alındığı bilgisini veren Bolat, helal belgeli ürün ve hizmet pazarının, finans dışında 2 trilyon doları aştığını bildirdi.

Bakan Bolat, bu alandaki disiplinin tüketiciler açısından güven tesis etmenin yanı sıra ihracatçılar için de önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu kapsamda akredite helal belgelerinin ülkeler arasında başkaca işleme gerek kalmaksızın karşılıklı tanınması mekanizmasının tesisine yönelik çalışmalar önemli." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, helal belgelerinin karşılıklı tanınması sisteminin işler hale gelmesiyle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu helal kalite altyapısını akreditasyon mekanizması vasıtasıyla geliştirmiş ülkelerin, helal belgeli uluslararası ticaretteki konumunun daha da güçleneceğini kaydetti.