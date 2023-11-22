Tokat'ta muhtarı öldüren zanlı tutuklandı

Tanoba beldesinde, kahvehanede tartıştığı Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş'i (49) tabancayla öldüren zanlı Hüseyin N'nin, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında Erbaa Adliyesi'ne getirilen zanlı Hüseyin N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tanoba beldesinde dün, daha önce çocuklarının kavga ettiği ve aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hüseyin N. (36) ile Fevzipaşa Mahallesi Muhtarı Duran Keleş, kahvehanede karşılaşmış, aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin N, muhtar Keleş'i tabancayla vurmuştu.

Duran Keleş, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, cinayet zanlısı Hüseyin N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.