Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 839 bin lira, en yüksek 1 milyon 893 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1,9 azalışla 1 milyon 839 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 874 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 876 milyon 780 bin 769,51 lira, işlem miktarı ise 1.550,63 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 890 milyon 457 bin 552,78 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: