Çevre Bakanlığından iklim değişikliğine uyum için hibe desteği

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Dövizin ülkeye girişi için yeni düzenleme
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
Elon Musk Gazze'deki Kızılhaç'a bağışta bulunacak
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
İstanbul Emniyetinde rüşvet operasyonu: 39 polis tutuklandı
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Marketlerin pazar günleri kapanmasına yeşil ışık
Ana sayfaHaberler Siyasi

Çevre Bakanlığından iklim değişikliğine uyum için hibe desteği

İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar:- "Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon avro hibe vereceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 19:15, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 19:36
Yazdır
Çevre Bakanlığından iklim değişikliğine uyum için hibe desteği

İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, iklim değişikliğine uyum çalışmalarını desteklemek amacıyla toplam 6,8 milyon avro hibe desteği sağlanacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasar, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) II kapsamındaki hibe programına ilişkin bilgi verdi.

Hasar, Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programıyla, toplumların dirençliliğinin artırılmasının, doğal kaynaklar ve ekosistemlerin geliştirilmesinin, etkilenebilir sosyal kesimlerin, şehirlerin ve ekonomik sektörlerin uyum kapasitelerinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

İklim değişikliğine uyum eylemlerinin yerel koşullara göre planlanması gerektiğini belirten Hasar, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Hasar, bir yandan çevrenin korunması ve geliştirilmesi adına çalışmalar yürütürken diğer yandan da iklim krizine karşı tüm paydaşlarla işbirliklerini artırdıklarını, Türkiye'nin tamamında iklim değişikliğiyle mücadeleyi temin etmek için hem rehberlik hizmetinde bulunduklarını hem de finansman desteği sağladıklarını ve bu kapsamda yeni hibe programının hazır olduğunu bildirdi. Hasar, şunları kaydetti:

"Hibe Programı belediyeler, bölge ve il müdürlükleri, bölgesel kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, toplum temelli kuruluşlar, odalar, birlikler ve aynı zamanda etkilenebilir tüm noktalara ulaşacak. Yerel ve bölgesel düzeyde iklim değişikliğine uyum kapsamında 6,8 milyon avro hibe vereceğiz. 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Ulusal İklim Değişikliği Uyum Planları'nda belirtilen eylemlerin hibe programıyla yerelde uygulanmasını hedefliyoruz. Yerelde iklim değişikliğine uyumu gerçekleştirdiğimizde, şehirlerimiz iklim değişikliğine karşı dirençli hale gelecek. Özellikle vatandaşlarımıza ilk hizmet noktası olan belediyelerimizin iklim değişikliğine uyum noktasında kendilerini güncellemeleri için bu finansman desteği büyük önem arz ediyor. İnşallah 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz kapsamında toplumun tüm kesimiyle güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber