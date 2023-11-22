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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 226'ya yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 20:11, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 20:12
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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri baskında Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin köyüne baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek mermiyle ateş açtığı 16 yaşındaki Mutez Enes Ayed öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı da, İsrail güçlerinin Nablus kentine bağlı Burin köyünde Filistinli bir çocuğu öldürdüğünü teyit ederek, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu ölenlerin sayının 226'ya ulaştığını duyurdu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir serbest bırakılacak.

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