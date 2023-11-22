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Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 öğrenci tahliye edildi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla tutuklanan 4 lise öğrencisi, adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 20:44, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 20:45
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Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 öğrenci tahliye edildi

Kayseri'de Lise 2'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir arada oldukları sırada öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi.

Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 4 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE EDİLDİLER

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında ceza istendi. Bugün İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Mahkeme hakimi verdiği ara kararla tüm sanıkların adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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