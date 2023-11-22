'Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Ekonomik İyileşme' programı düzenlendi

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Hepsiburada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kadın girişimci ve işletme sahiplerini desteklemek üzere "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Ekonomik İyileşme: Kadın İşletmeleriyle Ekonomiyi Büyütüyoruz" programını düzenledi.

Hepsiburada açıklamasına göre, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir ekonomi için başlatılan işbirliği, bu yıl deprem bölgesindeki kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerini desteklemek üzerine tasarlandı.

UN Women Türkiye, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) çerçevesinde, kadınları güçlendiren işletme geliştirme, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamaları çağrısında bulunuyor. Kadın girişimcileri, şirketleri, kamu kurumlarını ve finansal destek sağlayacak kuruluşları bir araya getiren etkinlik Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo Ortak Çalışma Alanı Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin'in açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Bölgesel Kalkınma Ajansları da hibe programlarını açıkladı.

Programın "Markamı E-ticarete Nasıl Hazırlarım?" başlıklı ikinci oturumunda ise Hepsiburada Ticari Sosyal Projeler Koordinatörü Duygu Aktaş, pazarlama, markalaşma, çevrimiçi varlık, çevrimiçi satış gibi konularda katılımcılara bilgi verdi. Bölgede faal olan destekleyici kuruluşların yanında deprem bölgesindeki kadınların finansa erişimini kolaylaştırmak adına Şekerbank, Halkbank, Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye İş Bankası'nın da katıldığı program, sunduğu fuar ve stant alanı ile de kadın işletmelerinin geniş ve deneyimli bir ağdan yararlanmasına imkan sağladı. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği depremden etkilenen illerdeki kadın girişimcilere yaptığı çağrı ile fuar alanında kadın girişimcilerle buluştu.

- "Kadının emeği, geleceğin temeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, "Depremden etkilenen bölgede sürdürülebilir iyileşme, girişimciler de dahil olmak üzere ancak kadınların ekonomiye tam ve eşit katılımıyla gerçekleşebilir. Bugünkü etkinliğimizin amacı, depremden etkilenen kadın girişimcileri ve kooperatifleri, işlerini yeniden başlatmak ve e-ticaretin gücüyle beslemek için hemen kullanabilecekleri destek mekanizmaları hakkında pratik bilgi ve becerilerle donatmaktır. Çünkü kadının emeği, geleceğin temeli." ifadesini kullandı.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu da toparlanma ve yerel ekonomiyi ayağa kaldırma sürecinde kadınlara önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Kadınların dinamizmini ve potansiyelini sürece katmadan başarı sağlanamayacağını aktaran Bezircioğlu, "Bölgede kadın girişimciliği ve istihdamı toparlanırsa ekonomi de toparlanır. Kadınlar ayağa kalkarsa ekonomi de ayağa kalkar. Bu bakımdan, bizi bir araya getiren bu etkinlik çok önemli. Hatay'ın ve bölgenin yeniden toparlanmasında güçlü bir rol oynayacağına inanıyorum. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Ekonomik İyileşme etkinliği çerçevesinde buradaki kadın girişimcileri ve kadın işletmelerini, kooperatiflerini destekleyen önemli adımlar atılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin de programla uzun soluklu bir iş birliği ve gelişim yaratmayı hedeflediklerini belirterek, tüm güçleriyle afet bölgesinin yanında olduklarını vurguladı.

Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programları başta olmak üzere üretimi, ticareti ve girişimciliği destekleyen, orta ve uzun vadede iyileşmeye hizmet eden çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Gökçetekin, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye ve KAGİDER iş birliğinde başlattığımız ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir ekonomiye odaklanan çalışmalarımızın devam programını da Hatay'da afetten etkilenen kadın işletmelerini destekleyecek şekilde gerçekleştirdik. Kadın girişimci, üretici ve KOBİ'leri depremin etkilerini aşmalarını sağlamayı hedefleyen bu program, katılımcılarımızla yürüteceğimiz uzun soluklu iş birliğinin de başlangıcı. Türkiye'nin Hepsiburadası olarak kadın girişimciliğini desteklemeye devam edeceğiz ve 2030 yılına kadar desteklediğimiz kadın girişimci sayısını 120 bine çıkaracağız."

- Üretim ve ticaret odaklı destek

"Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Ekonomik İyileşme: Kadın İşletmeleriyle Ekonomiyi Büyütüyoruz Programı" UN Women'ın Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde gerçekleştirdiği Kadın Girişimci Fuarı'nın bir parçası olarak gerçekleşti.

2021 senesinden bu yana düzenlenen bölgesel çalışmaların Türkiye ayağı olarak Hatay'da gerçekleşen bu etkinlik, İsveç'in, İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla finansal destek sağladığı "Siyasette ve İş Hayatında Kadınların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlendi.

Etkinliğin ardından UN Women Türkiye, Hepsiburada ve KAGİDER işbirliğinde bölgedeki kadın işletmelerini destekleyecek bir satınalma programı da başlatılması planlanıyor. Böylece yıl başı dönemine özel üretimler yapılarak ulusal çapta işletme ve kurumlarla ticari iş birlikleri gerçekleştirilecek.

Bölgedeki kadın üretici ve girişimciler yılsonu hediye paketleri ile ticari iş hacimlerini artıracak. Etkinliğe katılan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri, Hepsiburada ve KAGİDER'in mentorluk ağından faydalanabilecekleri "Ticaretin Kadınları" platformlarına ücretsiz olarak kayıt olabilecek.