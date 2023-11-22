Aile Bakanlığının 2024 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 bütçesi üzerinde milletvekilleri görüş ve önerilerini dile getiriyor.

HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kabinenin tek kadın bakanı olduğunu, bir kadın olarak Göktaş'ın doğru politikalarla başarılı olmasını çok istediğini söyledi.

İktidarın yürüttüğü politikalara rağmen Göktaş'ın özgünlüğünü nasıl yansıtabileceğini de merak ettiğini kaydeden Sayyiğit, "Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kadınlar için yaşam zorlu bir süreç. Dünyanın farklı köşelerinde yükselen aşırı sağcı popülizm ve kapitalist dinamiklerle birlikte, kadınlara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik saldırılar her geçen gün artıyor. Yaşanan vakalarda şiddetin daha da pervasızlaşarak açık hale geldiğini görüyoruz. Kadınlar, bakanlığın bir dekoru olmamalı, politika yapımında birer özne olarak kabul edilmelidir." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'de ihtiyaca yönelik geliştirilmiş sosyal yardım programlarıyla hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir destek sisteminin bulunduğunu söyledi.

Küresel ölçekte yaşanan krizlerin yol açtığı sorunların ve asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonrasındaki sürecin başarılı şekilde yönetilmesinde, Türkiye'nin güçlü sağlık ve sosyal güvenlik alt yapısıyla sosyal koruma sisteminin etkili ve belirleyici olduğunu vurgulayan Aksu, şöyle konuştu:

"Toplumsal dayanışma anlayışımızın, milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması da benzeri sorunların aşılmasında önemli bir paya sahip. Bu değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında milli bütünlüğün ve dayanışmanın pekiştirilmesinde, sosyal düzenin güçlü şekilde oluşmasında, toplumun temel taşı olan aile önemli bir role sahiptir. Aile kurumunun ve aile bütünlüğünü koruyucu politikaların geliştirilmesi, kadınların aile içindeki konumunun güçlendirilmesi, aileyi ve sosyal fonksiyonları zayıflatıcı unsurların ortadan kaldırılması için çok yönlü bir mücadele gerekmektedir."

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 2024 bütçesine bakıldığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vaatleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesinin farklı bir görüntü sunduğunu öne sürdü.

Sosyal yardımlaşmaya ayrılan ödenek artışının ortalamanın çok altında seyrettiğini ifade eden Özlale, Avrupa'da yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında olan çocukların oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu ileri sürdü.

Özlale, "Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var. Türkiye'de yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında olanların oranı yüzde 45'dir. Bu oranın son 5 sene içerisinde yüzde 10 arttığını görüyoruz. Dolayısıyla karşımızda hiç yadsıyamayacağımız bir çocuk yoksulluğu problemi var. Bunun sebebi siz değilsiniz ama bunu giderecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır." diye konuştu.

- "AK Parti asla kadın düşmanı olmamıştır"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Türk toplumunun en güçlü yapısının aile olduğunu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu yöndeki politikalarını önemsediklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunumu sırasında, mahalle odaklı kreş modelini hayata geçireceklerini söylediğini anımsatan Ök, kadınların iş hayatına katılımı için kreşin büyük önem taşıdığını ifade etti.

AK Parti iktidarlarında kadının başta sosyal ve ekonomik hayat olmak üzere her alanda yer alması için reform niteliğindeki kanunları devreye aldıklarını vurgulayan Ök, şunları kaydetti:

"Kadınları, hukuki olarak güçlendirmek için Medeni Kanun ve Türk Ceza Kanununa eklemeler yapıldı. Anayasa'ya pozitif ayrımcılık getirdik. Bu pozitif ayrımcılığın birçok kurumda artıları oldu. Kadınların özellikle iş hayatına katılması için ön açan yine bizler olduk. Kadınların her alanda sayılarının artması, eğitime ulaşmakla ve bu hakların bilinciyle ortaya çıkıyor. AK Parti asla kadın düşmanı olmamıştır. Kadının her alanda yer alması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yoksulluğun kaynağında yanlış politikalar bulunuyor"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye'de gelir dağılımında eşitsizlik olduğunu, nüfusun yüzde 21,6'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

38 OECD ülkesi arasında gelir dağılımı en bozuk üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu iddia eden Türeli, "Türkiye'de gelir dağılımı bozuluyor ve yoksulluk artıyor. AKP iktidarları döneminde Türkiye'de gelir dağılımı düzelmemiş, yoksulluk ortadan kalkmamış. Politika olarak da yoksulluğun çözümü değil yoksulluğun yönetilmesine ilişkin bir politik perspektifin var olduğunu görüyoruz. Bu aynı zamanda siyasi rant aracı olarak görülüyor." dedi. Türeli, şunları söyledi:

"Yoksulluğun kaynağında uygulanan yanlış politikalar bulunmaktadır. Sermaye birikimi, insan gücüne yapılan yatırımların yetersizliği, bilgi ve teknoloji üretme kapasitesinin düşüklüğü, yetersiz kurumsallaşma düzeyi, ekonomi yönetiminde yapılan hatalar, faiz indirimi gibi konular, yaşadığımız sorunların temel nedenini oluşturmaktadır. Çalışma hayatındaki sorunlar da gelir dağılımını bozmakta ve yoksulluğu artırmaktadır. Düşük işgücüne katılım oranları, yüksek kayıt dışılık, düşük sendikalaşma oranları bu alandaki sorunları ortaya koyuyor. Tarımda çözülme devam ediyor. Ciddi anlamda tarımdan bir kopuş var. Bireyin yaşamında karşılaşacağı her türlü risklere karşı gerekli önlemleri almak devletin görevidir. Fakat Türkiye sosyal koruma sistemi noktasında yetersiz."