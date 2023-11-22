SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Çates Elektrik Üretim AŞ 57,15 liradan, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 7,00 liradan ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin'nin 3,00 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

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