Sosyal Medya Fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Kasım 2023 22:08, Son Güncelleme : 22 Kasım 2023 22:10
Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.