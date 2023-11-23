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23 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

23 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 00:05, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 00:07
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23 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesini ve Valiliği ziyaret edecek, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılacak.

(Konya/09.00/10.00/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi İhtisas Komisyonları Toplantısı'nda, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Programı'na iştirak edecek.

(Antalya/14.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu öncesinde İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, Kent Meydanı yerinde dönüşüm sahası ile Mara ve Musalla Mahallesi deprem konutları sahasında incelemelerde bulunacak, Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/Adıyaman/15.00/15.30/16.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri ele alınacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret edecek, Macaristan Savunma Bakanı Kristöf Szalay-Bobrovniczky ile heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve açıklamalarda bulunacak, Savunma Sanayi Çalıştayı'na katılacak, Türk-Macar Ticaret Odası Yönetim Kurulu ile toplantı yapacak.

(Budapeşte/11.45-20.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünya Helal Gıda Fuarı" ile "Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik Aydınlatma Fuarı" açılış programlarına katılacak.

(İstanbul/10.00/11.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da 5. İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü)

2- İsrail ile Hamas'ın çatışmalara insani ara verme mutabakatına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İkinci Gazi Oyunları ile Şahinbey Geleneksel Spor Merkezi'nin açılış törenlerine katılacak.

(Gaziantep/10.30/12.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında, Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.

(Bologna/22.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında; Bursa Uludağ Basketbol, Hırvatistan'ın ZKK Ragusa Dubrovnik takımını ağırlayacak, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol ise Lüksemburg'un BBC Grengewald ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.30/Oberanven/21.15)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Ziraat Bankkart, Belçika'nın Knack ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Roeselare/22.30)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final ilk maçında Arkas Spor, Bulgaristan'ın Neftohimik Burgaz ekibine konuk olacak.

(Burgaz/20.00)

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