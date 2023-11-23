Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var

Faizlerdeki yükseliş sonrası konuta ulaşım zorlaşırken, bu durum satışlarda düşüşe yol açtı. Vatandaş ise daha erişilebilir arsa-tarlaya yöneliyor. Hem ev sahibi olmak isteyenlerin hem de yatırımcıların yön değiştirdiğini, konut yerine arsanın öne çıktığını anlatan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, bu trendin devam etmesini beklediklerini söyledi.

Konuta talep olsa da erişim sorunu yaşandığını dile getiren Timur "Konutta maliyetlerin geldiği nokta nedeniyle arzda sıkıntı var. Önümüzdeki birkaç sene de önemli bir talep olmasına rağmen arz sıkıntısından ve finansmana ulaşamamadan kaynaklı konut ihtiyacının karşılanamadığını göreceğiz. Toplam yatırım düşse de arsa payının satışlardaki yüzdesi arttığı için, arsa satışları bu süreçten pozitif çıkacak" dedi.

ARSA SATIŞLARI KONUTUN ÖNÜNE GEÇTİ

Arsa-tarla satışlarının konutun önüne geçtiğini ifade eden Timur "Gayrimenkul pazarında ilk defa bu yıl temmuz ayında konut dışı gayrimenkul oranı yüzde 60'a dayandı. Ocak-temmuz döneminde 1 milyon 617 bin 812 adet gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 675 bin 327'si konut, 942 bin 485'i ise büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul olarak gerçekleşti. Konut dışı gayrimenkul oranı yüzde 58 oldu. Yine ülke genelinde Eylül 2023'deki 280 bin 58 gayrimenkul satışının 100 bin 839'unu konut, 49 bin 418'ini arsa, 95 bin 513'ünü tarla, 11 bin 41'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu. Eylül 2023'de de konut dışı arsa ve tarla tipi gayrimenkul oranı yüzde 52 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

NEF ARSA 30 OFİSİ AŞTI



Altyapısı hazır arsa satışı yapan Nef Arsa markasıyla sektöre öncülük ettiklerini söyleyen Timur "İki yılda brüt 3,5 milyon metrekare arsa sattık. Bundan iki yıl önce ciromuzun yüzde 12'si arsadan geliyordu, şu anda bu oran üç dört katına çıktı. Sakarya'dan Assos'a, Beynam'dan Kaz Dağlarına, Çanakkale Köseler'den Dikili'ye, Ankara'dan Gaziantep'e, Nef Arsa'nın geniş ve çeşitli proje yelpazesi artık 30'un üzerinde satış ofisimiz aracılığıyla tanıtılıyor. Tüketiciye daha ulaşılabilir fiyatla kademeli ev sahibi olma şansı sunuyoruz. 4-5 milyon liraya ev almak yerine söz gelimi 1-1,5 milyon liraya arsa alıp, sonra dilediğinde evini yaptırabiliyor. Yüzde 0,99 oranında banka kredisi fırsatı ve 24 aya varan vade seçeneklerimiz var" ifadelerini kullandı.

Arsa işinde çok fazla aracı kurum olduğunu, tüketicinin dikkatli olması gerektiğini, yatırım yapılacak bölgenin imar belgelendirmesine bakılması gerektiğini kaydeden Erden Timur, şöyle konuştu: Ruhsatı almak satıcının sorumluluğundadır; ruhsat alınmadan tapu almasın, ruhsat alındıktan sonra tapusunu alsın. Her alanda olduğu gibi arsa piyasasında da düzenleyici kurumların denetimine ihtiyaç var.

ÖNDER ÇELİK