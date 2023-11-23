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Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş

Çalışan annelere destek olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir model oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanında 0-3 yaş arası çocuklar için Mahalle Odaklı Kreşler kurulacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 08:10, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 08:23
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Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan annelere destek olmak için yeni model geliştirdikleri müjdesini verdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yapan Göktaş, Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması Programı'na 26.5 milyar lira ödenek tahsis ettiklerini ifade etti.

TÜRKİYE'YE YAYILACAK

0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yaptıklarının altını çizen Göktaş, "Mahalle Odaklı Kreş Modeli'ni başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında tercih yapmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi. Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşın atamalarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Göktaş, kısa süre içerisinde yeni engelli atamaları yapacaklarını söyledi. Göktaş, aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalara yön vermek için Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kurulacağını kaydederek, "Enstitü ile Bakanlığımız politikalarına yön verecek akademik çalışmalar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR GETİRİLECEK

Devlet olarak, Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak için tüm çaba ve gayreti gösterdiklerini vurgulayan Göktaş, "Filistinli çocukları Türkiye'ye getirerek haksız saldırıların açtığı yaraları saracağız. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara uzatılan şefkat eli olmaya devam edecek" dedi.

ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELE

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda şunları söyledi. "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı ile 2024 yılı faaliyet planımızı bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşacağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi birkaç gün içerisinde yayımlanacak."

İKİ GENEL MÜDÜRLÜK GELİYOR

Yaşlı ve engelliler için yürüttülen çalışmaların kapsamını daha da genişlettiklerine işaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Alanı iki müstakil genel müdürlük olarak yeniden düzenleyip çalışmaları daha spesifik hale getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

150 BİN LİRALIK DESTEK

Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlilikleri teşvik edecek, gençlerin girişimlerine destek olacaklarını kaydeden Göktaş, "Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından 2024'ün ilk yarısında pilot uygulamaları deprem bölgesinden başlatacağız. 150 bin liralık desteği 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde gençlerimizin istifadesine sunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

BURCU ŞEN

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