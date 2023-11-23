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Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz artırımı devam edecek mi?

Piyasalar, haftanın en önemli gündemi olan Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. PPK'nın faiz adımı ve vereceği mesajlar merak ediliyor.

Haber Giriş : 23 Kasım 2023 08:30, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 08:31
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Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz artırımı devam edecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), kasım ayı faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. TCMB'nin son aylarda sınırlı değişim yaptığı PPK metni mesajları da yakından izlenecek.

Ekonomi'de yer alan habere göre; dezenflasyonda kararlılık mesajı veren Merkez Bankası'nın (TCMB) bir haftalık repo faizini 250 baz puan artışla yüzde 37.5'e çekerek sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor.

TCMB haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül ve ekimde 500'er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Bu ay faiz artışının devam etmesi ancak hızının 250 baz puana yavaşlaması genel beklentiyi oluşturuyor.

Merkez Bankası güncel mesajlarında enflasyon görünümünde belirgin iyileşme başladığını söylemek için "erken" olduğunu ancak aylık bazda enflasyonda yavaşlamanın başladığına dikkat çekiyor.

TÜFE'nin yüzde 70-75 civarında Mayıs 2024'te zirve yapması, daha sonra "baz etkisi, para politikasının birikimli etkileri, TL mevduata geçişin devamı, iç talep soğuması, kur, rezerv artışı" gibi etkenlerle TCMB enflasyonda "hızlı bir iniş" başlayacağını öngörüyor. TCMB'nin 2024 sonu TÜFE beklentisi yüzde 36 seviyesinde.

2023 yılını yüzde 40 faizle kapatacağı görüşü hakim

Küresel finans kuruluşlarında, Merkez Bankası'nın aralıkta da 250 baz puan artış yaparak yılı yüzde 40 politika faiziyle tamamlayacağı görüşü ağırlık kazanıyor. Bu görüşten ayrışan Morgan Stanley ise TCMB'nin 2024 ilk çeyrek sonuna kadar faiz artırımlarına ara vermesini ve faizin Nisan 2024'te yüzde 40'a yükseltileceğini düşünüyor.

JPMorgan: Politika faizinin kasımda 250 baz puan artırılacağını öngörüyor. Aralık toplantısında da 250 baz puanlık artış yapılacağını tahmin ediyor.

Morgan Stanley: Politika faizinin kasım toplantısında 250 baz puan artışla yüzde 37,50'ye çıkmasını bekliyor. TCMB'nin 2024 ilk çeyrek sonuna kadar faiz artırımlarına ara vermesini ve faizin Nisan 2024'te yüzde 40'a yükseltileceğini öngörüyor.

Societe Generale: Kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağını düşünüyor. Aralık ayında da benzer bir hamle ile politika faizinin yıl sonunda yüzde 40'a çıkarılacağını bekliyor.

Goldman Sachs: TCMB'nin bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve politika faizinin yüzde 40'a kadar yükseleceğini öngörüyor. 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağını, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceğini tahmin ediyor.

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