Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam
%0 Faizli Kredi Fırsatı!
%0 Faizli Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz artırımı devam edecek mi?
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz artırımı devam edecek mi?
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Çalışan anneler için yeni model: Her mahalleye kreş
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Satışlar konutu geçti! Arsada denetime ihtiyaç var
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Komşu katliamı: Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Kanun Teklifi TBMM'de yasalaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
Bakan Tekin, Öğretmenler Günü'nü 'Sayende Öğretmenim' mesajıyla kutladı
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
'Yolyemezler' grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 27'ye yükseldi
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı fırtınadan etkilenen ilçede açıklama yaptı
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek
İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya zam
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Enflasyonun 2026'da tek haneli rakamlara ineceğini öngörüyoruz'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
'Filistin topraklarında yaşanan trajedi tahümmül sınırlarını aştı'
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Karadeniz Ereğli afet bölgesi ilan edildi
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
Kamudan belediye başkan adaylığı için istifa edenler
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu: 46'sı polis 105 kişi yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış yakalandı
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
İnternetten satılan ürünlere 'gizli' denetim geliyor
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
'Saçın çok güzelmiş' denilerek kız öğrencinin darbedilmesine soruşturma
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Erdoğan: Adaylarımızı aralık ayının ortasında açıklarız
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Öğrencisini ötekileştiren öğretmene kınama ve yer değiştirme cezası
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Polatlar soruşturmasında mali müşavir itiraflarda bulundu
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Bilgisayarları satıp, kumar oynayan okul müdürü için istenen ceza
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurdu
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ek MTV'nin ikinci taksiti ne zaman ödenecek ?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücrette pazarlığın başlayacağı rakam

Asgari ücret hiç pazarlık yapılmadan belirlense dahi enflasyon hesabıyla en az 15 bin 700 lira olması gerekiyor. Seçim kozu ve pazarlıkla birlikte 17 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 09:05, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 09:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; önümüzdeki yılbaşından itibaren uygulanacak yeni asgari ücretin pazarlık görüşmeleri öncesinde ince hesaplar yapılmaya başladı. Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 29.4

Temmuzdan bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 gerçekleşti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelecek. Bu da sadece enflasyon hesabıyla bile kaybın telafisi için yeni yılda asgari ücretin en az 15 bin 700 liraya çıkarılması gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla masada enflasyon hesabı dikkate alınacağı için asgari ücret pazarlığının en az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamları belirlenirken gerçekleşen enflasyonun değil gelecek enflasyon tahminlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmişti. Tahminler hiçbir zaman tutmadığı için zam pazarlıkları genelde geçmiş 6 aylık ya da yıllık enflasyon verileri üzerinden yapılıyor. Merkez Bankası gelecek yılın sonunda enflasyonun yüzde 36'ya ineceği tahmininde bulundu. Ancak Merkez Bankası öngörülerinde dahi enflasyonun mayıs sonunda yüzde 75'lere kadar çıkacak olması yıllık ortalama enflasyonun yüzde 36'dan çok daha yukarılarda gerçekleşeceğini işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Şimşek'in aksine çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri sözünü vermişti. Erdoğan'ın sözünü yerine getirmesi halinde ise minimum zammın yüzde 40'lar civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Seçim sürprizi gelebilir

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti. Şimdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber