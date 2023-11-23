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Eski doğal gaz sayaçları 2025 yılı sonuna kadar değiştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, yerine geçerli muayenesi olan sayaç takılmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 09:30, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 10:10
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Eski doğal gaz sayaçları 2025 yılı sonuna kadar değiştirilecek

Bakanlık tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafından, nerelerde ve nasıl yapılacağı, aykırılık durumunda hangi idari yaptırımların uygulanacağına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, elektrik, su ve gaz sayaçları, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi gibi farklı kontrol türlerine tabi tutulacak.

Sayaç muayeneleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Servislerin kullanımından dolayı Bakanlıktan ücret talep edilmeyecek.

Muayenede, sayacın tip onayının olmadığının veya tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespiti halinde, sayacın muayenesine devam edilmeyecek ve bu durum söz konusu sayaca yönelik düzenlenecek muayene raporunda belirtilerek gerekli işlemler başlatılacak.

Muayenesi yapılacak sayacın takılı bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesinden kullanıcı sorumlu olacak.

Sayaçların muayene müracaatı, kullanıcısı veya kullanıcı tarafından yetkilendirilen servis tarafından ilgili il müdürlüğüne yapılacak.

İlk, periyodik veya stok muayeneleri sonucu uygun bulunan sayaçlar damgalanacak.

- Doğal gaz sayaçlarında değişim süreci

1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek.

Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak.

Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

Öte yandan, Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı.

Bakanlığın, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi ve iş yeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

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