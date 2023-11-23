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Brent petrolün varil fiyatı 80,97 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Kasım 2023 09:33, Son Güncelleme : 23 Kasım 2023 09:34
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Brent petrolün varil fiyatı 80,97 dolar

Dün 82,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,21 azalışla 80,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,30 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 8 milyon 700 bin varil artarak 448 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 467 bin varil artacağı yönündeydi. Salı günü ise Amerikan Petrol Enstitüsü ülkede ham petrol stoklarının 9 milyon 47 bin varil arttığını açıklamıştı.

Ayrıca, Hamas ve İsrail'in esir takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştığına ilişkin haberler arz yönlü endişeleri hafifleterek petrol fiyatlarının düşüşünde etkili olmaya devam ediyor.

İsrail, söz konusu esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı. Esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin "sürekli ilerleme kaydettiğini" aktaran İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, "Serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşmanın orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 81,06 ile 81,12 dolar aralığının direnç, 80,78 ile 80,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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