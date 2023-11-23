İzmir'de yakalanan FETÖ'nün kilit ismi İstanbul'a getirildi

Güvenlik ve istihbarat birimleri, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Kamış'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde saklandığını belirlemiş, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ortak operasyonuyla saklandığı evden çıkar çıkmaz yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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